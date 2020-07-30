Специалисты из Турции в сентябре приступят к росписи главной мечети Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты из Турции в середине сентября приступят к росписи соборной мечети Крыма. Об этом сообщил в четверг журналистам главный архитектор и соавтор проекта строительства мечети Эмиль Юнусов.

Соборная мечеть строится в Симферополе с октября 2016 года, одновременно в ней смогут находится 2,6 тыс. верующих. Завершение строительства планируется в 2021 году.

"В середине сентября будет вестись роспись внутри мечети, а также куполов минаретов. К работам привлекаются специалисты из Турции, из города Кайсери. У них большой опыт по работе с мечетями. Они расписывали одну из самых больших мечетей в Стамбуле, проводили работы по росписи в мечетях в ФРГ, Казахстане, Киргизии. Они уже прибыли и находятся в Крыму, их около 30 человек. Роспись займет около четырех месяцев", - сообщил Юнусов.

Сейчас в мечети завершены бетонные работы, подведены все инженерные сети, закончен монтаж вентиляции, противопожарной системы, проводится чистовая работа по фасадной части и внутренним помещениям, в частности, облицовка мрамором. "Мечеть будет самой большой в Крыму и одной из самых больших в Восточной Европе", - подчеркнул он.

Главный архитектор также отметил, что авторы постарались воплотить разные стили в комплексе соборной мечети. "Мы постарались передать многообразие архитектурных стилей, которые были в Крыму. Это и османское влияние, и элементы французского барокко, мавританской архитектуры, крымскотатарского стиля, то есть такой симбиоз стилей", - сообщил Юнусов.

Работа над проектом длилась несколько лет, в том числе в архивах и библиотеках в Турции изучались различные стили, культовые сооружения. Были переняты элементы из Ханского дворца в Бахчисарае, в частности, деревянные розетки как элемент декора.

Родина тюльпанов

Юнусов сообщил ТАСС, что стены мечети будут расписаны сурами из Корана, украшены крымскотатарским национальным орнаментом. Для росписи будут использоваться натуральные краски, которые с собой привезли специалисты из Турции, а на куполах суры из главной книги мусульман будут выполнены сусальным золотом.

Главным элементом оформления орнамента станет желтый тюльпан (по-крымскотатарски "сары ляле").

"Мечеть будет носить имя Номана Челебиджихана, первого муфтия Крыма, убитого в 1918 году. Он был известен также как поэт. Одно из последних его стихотворений и называлось "Сары ляле". Я думаю, очень символично, что тюльпан будет основным элементом орнамента мечети", - сообщил он.

Для Крыма, по его словам, тюльпан является родным цветком. В горах и предгорьях полуострова произрастает множество диких тюльпанов. "Есть такое предположение, что именно из Крыма тюльпаны были вывезены в Османскую империю, а затем начали свое шествие по Европе. Так что мы можем еще с Нидерландами поспорить, кто является родиной тюльпанов", - отметил он.

Фонтан слез

Главный архитектор сообщил, что на территории мечети планируется установить фонтан слез - прообраз воспетого А. С. Пушкиным Бахчисарайского фонтана.

"В начале мы хотели сделать реплику фонтана, который находится в Ханском дворце. Это было бы достаточно интересно для туристов. Затем решили, что не стоит повторяться. Работы над проектом сейчас ведутся. Было три разных варианта. Наш фонтан должен быть оригинальным, не похожим на другие. Но основная идея фонтана слез будет воплощен - фонтан будет плачущим", - сказал он ТАСС.

Материалом послужит местный мраморовидный известняк из карьеров в Севастополе.

Юнусов сообщил, что последним элементом украшения молельного зала мечети станет ковер площадью более 1 тыс. кв. м. Ковер изготавливается в Стамбуле на одной из ткацких фабрик.

Главная мечеть Крыма

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза. Строительство мечети началось в октябре 2016 года. В мае 2019 года замглавы комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек сообщал журналистам, что завершение строительства мечети планировалось к 21 апреля 2020 года. Тридцатого июля 2020 года муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев сообщил журналистам, что завершение работ по строительству мечети планируется в 2021 году.

На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению президента РФ, положительно отнесся к этому предложению.

В республике проживают порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей. По данным Духовного управления мусульман Крыма, за последние пять лет в республике построили, восстановили и отреставрировали около 20 мечетей, в том числе и те, которым более 300 лет. По данным Духовного управления мусульман, в Крыму с 2014 года ежегодно открываются 4-5 мечетей, сейчас их 354.