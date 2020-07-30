На Кубани захоронили останки 162 советских воинов, погибших в Битве за Кавказ

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления Краснодарского края приняли участие в церемонии захоронения останков 162 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в ходе Битвы за Кавказ, погибшие захоронены в братской могиле в Крымском районе, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Активисты следственного управления СКР по Краснодарскому краю приняли участие в торжественном захоронении останков 162 советских солдат, обнаруженных поисковиками в местах кровопролитных боев, проходивших при прорыве бойцами Красной Армии "Голубой линии". Торжественная церемония захоронения останков солдат состоялась на территории мемориала "Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг." хутора Плавненский Киевского сельского поселения Крымского района", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на днях сотрудники регионального управления СК РФ вместе с поисковиками обследовали место падения штурмовика Ил-2 в районе ущелья Медвежья щель, где обнаружены как фрагменты машины, так и номерные детали, а также личные вещи погибших бойцов. Так, например, рядом с одним из погибших обнаружена красноармейская книжка, личности двоих уже установлены по надписям на ложках.

"Это погибшие в мае 1943 года гвардии красноармеец Илья Иванович Кузнецов - уроженец Орловской области, и рядовой Иван Петрович Сенюкин, призванный на фронт из станицы Славянской Краснодарского края. Специалисты смогли отыскать родных Ивана Сенюкина, которые смогут лично почтить память деда в ближайшее время", - добавили в ведомстве.