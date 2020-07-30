ПФР начал устанавливать ежемесячные выплаты инвалидам и детям-инвалидам беззаявительно

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) начал устанавливать ежемесячные выплаты инвалидам и детям инвалидам без подачи заявления. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе фонда.

"Ежемесячная денежная выплата, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты, с 28 июля текущего года назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме. То есть им больше не нужно подавать заявление на ее оформление лично, территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно", - сказали в ПФР.

В ведомстве уточнили, что теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. Ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении выплаты поступит в личный кабинет гражданина на портале госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии) либо в смс-сообщении.

"Отмена заявлений для оформления ежемесячной денежной выплаты стала следующим шагом по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью. Специально созданный Федеральный реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой выступают учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти", - добавили в фонде.

На основе данных реестра происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление, все остальные сведения фонд получит из реестра. За прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,1 млн выплат по сведениям реестра. Основную часть назначений (723 тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты, а также страховая или государственная пенсия по инвалидности (388,5 тыс.), подчеркнули в ведомстве.