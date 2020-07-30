В России учредили премию "Гордость нации"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Учреждена первая общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации". Как сообщила на пресс-конференции в ТАСС в четверг председатель совета Ассамблеи народов России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель оргкомитета премии Светлана Смирнова, первую церемонию награждения планируется провести в День народного единства 4 ноября.

"В этом году впервые будет проводиться всероссийская общественная премия "Гордость нации". <…> Прием заявок идет по 15 сентября, затем в работу вступают экспертные комиссии, они должны отобрать по три лауреата в каждой номинации. Победителям будут вручены статуэтки, фрачные знаки и дипломы. <…> Надеемся, что это случится 4 ноября", - сказала она.

Премия предусматривает семь номинаций: за вклад в укрепление межнационального и межэтнического мира и согласия; за вклад в сохранение и развитие родных языков; за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики; за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений; за лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества; за вклад в сохранение и развитие культуры народов России; за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.

По словам Смирновой, номинироваться на премию могут как самовыдвиженцы, так и коллективы. "Согласно положению, можно выдвинуть одно лицо либо коллектив до трех человек, при этом возможно как самовыдвижение, так и выдвижение от коллектива или организации. <…> С учетом того, что в этом году у нас очень короткое время организации, то нет очного этапа конкурса, поэтому от участников необходим видеоролик, мы должны посмотреть на номинантов, которые должны уметь презентовать себя и свой проект", - подчеркнула председатель оргкомитета.

Она отметила, что для участников премии будет организован цикл вебинаров, в ходе которых будут даны подробные разъяснения по каждой номинации. "С 4 августа мы начинаем серию информационных вебинаров, которые помогут потенциальным участникам получить ответы на свои вопросы. Первый вебинар пройдет по общим вопросам, а дальше - тематические, то есть по каждой из номинаций пройдет информационный вебинар. Неважно, где вы живете - в большом городе или сельской глубинке, у каждого будет возможность принять участие в данном конкурсе", - сказала Смирнова.