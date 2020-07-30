В Пензенской области разрешили проведение культурных и зрелищных мероприятий

ПЕНЗА, 30 июля. /ТАСС/. Проведение зрелищных, культурных и спортивных мероприятий разрешили в Пензенской области, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора в четверг, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Возобновляется проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии очного присутствия граждан до 50% от единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия", - отметили в пресс-службе.

Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. В регионе разрешена работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей, возобновлены все спортивные мероприятия, а также работа кинотеатров при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме того, возобновлено посещение храмов и мечетей, разрешено открыться детским лагерям.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 13 августа. В Пензенской области по-прежнему сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. В помещениях и общественном транспорте действует масочный режим.

В Пензенской области, по данным на 30 июля, подтверждено 6 452 случая заражения коронавирусной инфекцией, 5 506 человек выписаны после выздоровления, 81 пациент умер.