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Пандемия COVID-19

Трамп предложил перенести выборы. Главное о коронавирусе за 30 июля

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 834 499 случаев заражения, из них новых — 5509. За сутки умерли 129 человек, за весь период — 13 802.
  • Власти Канарских островов считают "отличным вариантом" возможность создания безопасных туристических коридоров с зонами России, где складывается благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Москва

  • Всего зафиксировано 240 664 случая заражения, из них новых — 678.
  • Москва вышла на нижний уровень суточного прироста заразившихся, дальнейшее снижение вряд ли будет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 17 млн случаев заражения, умерли более 667 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Президент США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с пандемией.
  • Власти Непала возобновили выдачу разрешений на восхождение на гору Эверест.
  • Представитель ВОЗ во Вьетнаме опроверг утверждения о появлении агрессивного коронавируса.
  • Бразилия разрешит въезд иностранцев, прибывающих воздушным путем.
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Пандемия COVID-19
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