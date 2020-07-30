Трамп предложил перенести выборы. Главное о коронавирусе за 30 июля

Россия
- Всего зафиксировано 834 499 случаев заражения, из них новых — 5509. За сутки умерли 129 человек, за весь период — 13 802.
- Власти Канарских островов считают "отличным вариантом" возможность создания безопасных туристических коридоров с зонами России, где складывается благоприятная эпидемиологическая ситуация.
Москва
- Всего зафиксировано 240 664 случая заражения, из них новых — 678.
- Москва вышла на нижний уровень суточного прироста заразившихся, дальнейшее снижение вряд ли будет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 17 млн случаев заражения, умерли более 667 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Президент США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с пандемией.
- Власти Непала возобновили выдачу разрешений на восхождение на гору Эверест.
- Представитель ВОЗ во Вьетнаме опроверг утверждения о появлении агрессивного коронавируса.
- Бразилия разрешит въезд иностранцев, прибывающих воздушным путем.