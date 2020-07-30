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Российские школьники получили четыре медали на Международной химической олимпиаде

Илья Чайка удостоился золотой медали, серебро получили Виктор Носов, Василиса Кислицына и Евгений Епифанов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Одиннадцатиклассник из Магнитогорска Илья Чайка получил золотую медаль на Международной химической олимпиаде (International Chemistry Olympiad, IChO), всего золотых медалей были удостоены 26 школьников. Трансляция торжественной церемонии объявления победителей олимпиады, прошедшей в онлайн-формате, состоялась в четверг.

Ранее в июле Чайка завоевал первое место на других соревнованиях - международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, также состоявшейся онлайн.

Серебро получили россияне Виктор Носов, Василиса Кислицына и Евгений Епифанов (всего было присуждено 50 серебряных медалей). Таким образом, все российские участники получили медали IChO - 2020 (в национальные команды входят не более четырех школьников).

В тройке лучших участников олимпиады - представители Китая, Южной Кореи и США.

Соревнования юных химиков впервые прошли в Праге в 1968 году, с тех пор IChO проводилась ежегодно, за исключением 1971 года.

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