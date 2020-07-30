Глава Ростовской области поручил подготовить проект модернизации ливневок Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил властям Ростова-на-Дону в течение двух лет подготовить проект комплексной и поэтапной модернизации ливневых канализаций в городе. Об этом он сообщил в ходе совещания о развитии ливневой канализации Ростова-на-Дону.

В ходе совещания заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун представил схему реконструкции ливневой канализации, отметив, что действующая система не справляется, особенно в летний период дождей.

"Что касается среднесрочных решений - говорю о проектировании. Горизонт исполнения задачи - до двух лет, как раз получается - конец следующего года. Расписывайте, пожалуйста, свою дорожную карту, организовывайте работу таким образом, чтобы в этот период мы завершили все предварительные работы и перешли, по сути дела, к проектированию", - сказал Голубев.

По словам Голубева, для того, чтобы рассчитывать на помощь из федерального бюджета, необходимо составить проектную документацию. "Как только проект будет, мы сможем претендовать на получение [федеральных] денег", - подчеркнул глава региона.

Замглавы администрации в ходе совещания рассказал об участках города, где из-за несовершенств системы канализации в период дождей появляется риск подтопления территорий, в том числе в центре города. По словам Дикуна, увеличение темпов жилищного строительства в Ростове-на-Дону приводит к увеличению площади водосброса на 40-50 га ежегодно, в связи с чем существующая система не справляется. Планируется, что при разработке проекта модернизации ливневых сооружений будут также учтены потребности перспективных для развития территорий. "Реализация вышеперечисленных мероприятий, а также дальнейшее разработка ТЭО (технико-экономического обоснования - прим. ТАСС) по остальным бассейнам, предусматривающая комплексное, полноценное развитие системы отвода ливневых вод на территории города, позволит кардинально решить вопрос устранения подтоплений городских территорий во время интенсивного выпадения атмосферных осадков", - заключил Дикун.

Кроме того, глава региона встретился с жителями садового товарищества "Садовод-любитель", дома которых пострадали от недавнего тропического ливня. "Живут они по-соседству с улицей Малиновского, кадры затопления которой обошли накануне всю сеть. Люди рассказали о своем быте, который пагубно зависит от обилия осадков. Мы договорились, что их представитель будет обязательно включен в рабочую группу, которую мы создаем для решения вопроса по ливневой канализации в Ростове", - написал Голубев по итогам встречи в своем Instagram, уточнив, что поручил властям города предложить текущие решения, которые могли бы защитить от потопов жителей садового товарищества.