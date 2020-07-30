Зарплата специалистов органов опеки и попечительства в Ульяновской области вырастет на 22%

УЛЬЯНОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области поддержали увеличение зарплаты специалистов органов опеки и попечительства региона на 22%, сообщает пресс-служба заксобрания региона.

"Принятые изменения направлены на применение единого подхода к расчету субвенций независимо от численности специалистов опеки и попечительства в муниципальных образованиях региона (за исключением города Димитровграда), а также увеличение уровня их зарплаты на 22%", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время специалисты этой области получают в среднем 21114 рублей в месяц, за исключением Димитровграда, где зарплата у органов опеки и попечительства составляет более 28 тыс. рублей в месяц.

"Поддержанные депутатами корректировки позволят увеличить размер оплаты труда муниципальных служащих, обеспечить стабильность и сохранение кадрового состава, а также стимулировать более качественное исполнение ими своих полномочий. Также мы надеемся, что уровень заработной платы будет способствовать привлечению в данную сферу высококвалифицированных кадров", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета по соцполитике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Сергея Шерстнева.