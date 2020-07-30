УФСБ Кубани передало в сочинский музей изъятые предметы античности и средневековья

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю передали в Музей истории Сочи 111 экспонатов, изъятых у нелегальных археологов. Возраст предметов - от VII века до нашей эры до ХIХ века нашей эры, большая часть из них относится к античному средневековью, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи в четверг.

"Управление ФСБ России по Краснодарскому краю передало в Музей истории Сочи коллекцию артефактов античности и средневековья, 111 предметов. Они были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий у так называемых "черных" копателей и нелегальных коллекционеров. Происхождение основной части изъятых предметов связано с территорией Северо-Восточного Причерноморья Кавказа и относится к древним племенам, обитавшим здесь с VII в. до н.э. - ХIХ в.", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что среди переданных экспонатов наконечники копий и стрел, шлемы, мечи, ножи, предметы конской упряжи, детали украшений женского платья. Они относятся как к периоду античности, так и к эпохе Средневековья. До передачи музею экспонаты прошли экспертизу и признаны представляющими ценность для историко-культурного наследия России.

Музей истории города-курорта Сочи является одним из старейших в Краснодарском крае, он работает уже на протяжении 100 лет, в запасниках хранятся около 100 тыс. экспонатов.

"Надеюсь, что все эти артефакты помогут сочинцам и гостям курорта составить более полное представление об историческом развитии народов, которые населяли Северо-Западный Кавказ на протяжении последних двух с лишним тысячелетий. Уверен, что посетители музея отнесутся к этим предметам с большим интересом", - приводит пресс-служа слова первого заместителя начальника Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, начальника службы в городе Сочи, генерал-майора Виктора Шаменкова.