Япония второй день обновляет рекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Японии за прошедшие сутки составило 1 301, что стало рекордным показателем за все время распространения инфекции в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные японского Минздрава.

Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован в среду, когда суточный прирост составил 1 259 случаев инфицирования. Общее количество заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, возросло до 35 521.

Токио, где за минувшие сутки зарегистрировали 367 случаев заражения, продолжает оставаться основным очагом распространения коронавируса. Кроме того, ощутимый суточный прирост был отмечен в префектурах Осака (190), Айти (160) и Фукуока (121).

Общее число летальных исходов по всей стране составляет 1 020, за сутки зафиксирован один случай смерти заразившегося. Всего в стране выздоровели порядка 24,8 тыс. человек. При этом 90 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Несмотря на продолжающийся рост числа случаев заражения коронавирусом, местные власти подчеркивают, что пока не планируют возвращать в стране режим ЧС.