В США экс-кандидат в президенты Херман Кейн умер после заражения коронавирусом

ТАСС, 30 июля. Американский бизнесмен и политик Херман Кейн, участвовавший в гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2012 года, умер на 75-м году жизни после заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте политика.

"Херман Кейн - наш начальник, друг, который для многих был почти отцом, - ушел из жизни", - говорится в сообщении представителя Кейна.

Политик был госпитализирован с коронавирусной инфекцией месяц назад. Как сообщает портал Axios, коронавирус был обнаружен у Кейна менее чем через две недели после того, как он 20 июня посетил массовый предвыборный митинг действующего президента США Дональда Трампа в городе Талса (штат Оклахома). При этом Кейн относился к группе риска, поскольку ранее перенес рак.

Херман Кейн выдвигал свою кандидатуру от Республиканской партии на президентские выборы 2012 года, однако через несколько месяцев вынужден был выйти из предвыборной гонки из-за обвинений в сексуальных домогательствах и супружеской измене.