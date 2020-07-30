{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Заразившиеся коронавирусом медики смогут сразу получить страховую выплату

Такая выплата производится Фондом социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Медицинские работники в случае заражения коронавирусной инфекцией имеют право получить страховые выплаты в первый же день.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Право на получение единовременной страховой выплаты возникает со дня наступления страхового случая", - говорится в соответствующем указе президента РФ, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации, который вносит изменения в предыдущую версию порядка предоставления страховых гарантий.

Единовременная страховая выплата производится Фондом социального страхования РФ за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 6 мая 2020 года были установлены дополнительные страховые гарантии медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Кабмин также определил перечень заболеваний, при обострении которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Петербуржец выиграл дистанцию "Мижирги" в горах КБР и установил рекорд гонки
Длина дистанции 13 км, набор высоты 1000 м. Победитель пробежал дистанцию за 1 час 33 мин
Читать полностью