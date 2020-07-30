Папа Римский назначил первого епископа из России

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россиянин впервые был назначен епископом Римско-католической церкви, рассказал в четверг ТАСС канцлер курии Архиепархии Божией Матери в Москве священник Игорь Ковалевский.

Информация о том, что Папа Римский Франциск назначил священника Николая Дубинина епископом-помощником архиепархии, появилась на сайте Конференции католических епископов России (ККЕР) в четверг. "В новейшей истории католической церкви в России это первое назначение епископом этнического русского", - сказал ТАСС Ковалевский.

По информации сайта ККЕР, Николай Дубинин родился 27 мая 1973 года в городе Новошахтинске Ростовской области. В 1990 году он поступил на филологический факультет Ростовского государственного университета (ныне - Южный федеральный университет). В 1993 году он поступил в католическую высшую духовную семинарию "Мария - Царица Апостолов" в Москве и в 1994 году вступил в орден францисканцев - Братьев Меньших Конвентуальных. Первые монашеские обеты он принес 8 сентября 1995 года в монастыре в деревне Смардзевице в Польше, торжественные постоянные обеты - 3 октября 1998 года в Москве.

24 июня 2000 года Дубинин был рукоположен в священники в московском кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии. До назначения епископом-помощником исполнял обязанности настоятеля монастыря святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге. Согласно сообщению на странице Архиепархии Божией Матери в Facebook новому епископу уделена титулярная епархия (упраздненная епархия, использующаяся для титулования епископов без собственной юрисдикции) Вод Бизаценских.