Проектный офис по направлению "Россия - БРИКС" будет создан осенью в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Презентация проектного офиса по международному молодежному сотрудничеству по направлению "Россия - БРИКС", который будет создан в Ульяновской области, запланирована в сентябре на X Международном культурном форуме. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой фонда "Ульяновск - культурная столица".

"В Ульяновской области создается проектный офис по международному молодежному сотрудничеству по направлению "Россия - БРИКС". <…> В рамках официального запуска 15-16 сентября при поддержке Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" состоится "Образовательный интенсив актива проектного офиса" с участием федеральных экспертов. <…> Образовательный интенсив актива проектного офиса станет специальным мероприятием X Международного культурного форума", - говорится в сообщении.

Участники образовательного интенсива актива проектного офиса обсудят стратегию и план работы. В программу мероприятия войдут семинар "БРИКС-2030: векторы развития" с участием федеральных экспертов и совещание в режиме онлайн с представителями ведомств по делам молодежи и НКО стран БРИКС. Запланирован также воркшоп по группам для создания проектов по международному молодежному сотрудничеству, лучшие из которых войдут в стратегию проектного офиса.

Заявки на участие в образовательном интенсиве будут приниматься на конкурсной основе. Для успешно прошедших отбор обучение бесплатное. В числе основных требований к участникам - возраст 18-35 лет и знание английского и других языков.

Проектный офис будет создан на базе фонда "Ульяновск - культурная столица". Он призван обеспечить взаимодействие молодежных организаций Российской Федерации и стран БРИКС. В межгосударственное объединение БРИКС входят пять стран - Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР.