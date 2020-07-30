В Воронежской области с 1 августа разрешили приглашать на свадебную церемонию 18 гостей

ВОРОНЕЖ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Воронежской области разрешили жителям региона с 1 августа приглашать на свадебные церемонии 18 гостей, в том числе операторов и фотографов. Об этом сообщила пресс-служба управления ЗАГС по Воронежской области.

В зданиях для регистрации брака с 1 августа возобновят работу "залы шампанского", где молодожены и их гости смогут поздравить друг друга.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введен в Воронежской области с 17 марта, режим всеобщей самоизоляции - с 31 марта, а с 12 мая - масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, аптеках, магазинах. Работа учреждений ЗАГС была приостановлена до 1 июня, после чего была разрешена регистрация браков без гостей. Затем в учреждения ЗАГС молодоженам разрешили приглашать до восьми гостей.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, за последние сутки в регионе зафиксировано 89 новых случаев заражения, с начала пандемии общее число выросло до 11 056. Из числа заразившихся выздоровели 10 882 человека, умерли 92.