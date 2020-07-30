В Липецкой области с 1 августа отменяют цифровые пропуска

ТАСС, 30 июля. Власти Липецкой области отменяют с 1 августа цифровые пропуска, введенные в регионе в апреле из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Цифровой пропуск был необходим при выходе из дома, но после улучшения эпидобстановки действие пропускного режима приостановили, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Внесены изменения в постановление о мерах по защите населения от распространения COVID-19. Отменено действие на территории региона цифровых пропусков. До сегодняшнего дня пропускной режим был приостановлен. Изменения вступают в силу с 1 августа 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По ее данным, в регионе до 31 августа запрещены массовые мероприятия. "Для ряда культурных, спортивных, досуговых, рекламных и иных событий возможны исключения при условии стабилизации эпидемической ситуации с учетом оценки рисков ее возможного осложнения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Липецкой области из-за пандемии коронавируса с 30 марта введен режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции, с середины апреля жителям Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина разрешили выход из дома по электронным пропускам. С 9 мая в регионе введен обязательный масочный режим.

В регионе за последние сутки выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число заразившихся выросло до 4 536, из них 3 632 человека выздоровели, 21 умер.