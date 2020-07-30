Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом

"Мишель Болсонару в четверг 30 июля сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным", - говорится в распространенном сообщении. Состояние ее здоровья оценивается как хорошее, уточняется, что она будет соблюдать установленные для таких случаев санитарные требования. "Первая леди будет находиться под наблюдением медицинского персонала администрации президента", - отмечает пресс-служба.

Недавно заболевание, вызываемое коронавирусной инфекцией, перенес сам бразильский лидер. 7 июля он сообщил, что получил положительный результат анализа на коронавирус. По его словам, он чувствовал недомогание только в первые дни, после чего начал принимать гидроксихлорохин, хотя Всемирная организация здравоохранения ранее заключила, что лекарство не имеет положительного эффекта при использовании его пациентами с коронавирусом. В минувшую субботу он объявил о выздоровлении.

Помимо супруга, коронавирусную инфекцию обнаружили у еще одного родственника 37-летней Мишель Болсонару - ее бабушки Марии Апаресиды Фирму Феррейры, которая 1 июля была госпитализирована с соответствующим диагнозом.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и умерших, уступая лишь США. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике достигло 2 553 265, умерли 90 134 человека. В Минздраве южноамериканской республики ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.