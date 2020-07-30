ВОЗ сообщила, что Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи коронавируса

ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Латинская Америка сохраняет свой статус эпицентра передачи коронавируса. Об этом заявил в четверг на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Ситуация в Центральной и Южной Америке является довольно сложной, - отметил он. - Во многих странах наблюдается высокий уровень передачи инфекции".

По мнению ВОЗ, подчеркнул Райан, Южная Америка "сохраняет статус эпицентра передачи вируса", и континенту "необходимо проделать большую работу". "Это сложно, многие люди живут в бедности, есть проблемы с доступом к необходимым медицинским услугам, - добавил эксперт. - Но есть и определенные подвижки".

Параллельно он призвал другие страны "продолжать оказывать поддержку и проявлять солидарность с регионом".