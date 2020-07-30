Природный парк появился в Сахалинской области на "дальневосточных гектарах"

ТАСС, 30 июля. Группа экологов открыла народный природный парк на "дальневосточных гектарах" в Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

"В Сахалинской области группа экологов открыла народный природный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах". Экологическая достопримечательность находится неподалеку от поселка Тихое Макаровского района", - говорится в сообщении.

По словам координатора инициативной группы экологов Романа Шатрова, мыс Тихий и ранее привлекал посетителей, но должного ухода за ним не было, поэтому возникла опасность "вытаптывания". Он добавил, что активисты получили землю почти три года назад. За это время они успели очистить территорию от мусора, оборудовать тропы и места для отдыха. "Уникальный ландшафт, живописные водопады и рокот моря, у нас получилось взять невероятной красоты территорию площадью в 29 гектаров и организовать там народный природный парк", - пояснил он.

Сейчас в парке появились оборудованные площадки для отдыха, подготовлены места для палаток, установлены навигационные указатели. Экологи привлекают к его развитию волонтеров со всей России, в мероприятиях уже приняли участие три волонтерские смены.

"Для меня очень важно, что удалось изменить отношение отдыхающих. Люди видят, что природа парка охраняется, и сами стали беречь это место. <…> Вместе с тем мы продолжаем изучать территорию, местную флору и фауну, в перспективе будем проводить занятия и обучающие семинары по природоохранной деятельности", - отметил Шатров.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.