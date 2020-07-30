Национальный музей Дании откажется от слова "эскимос" в названии выставки о Гренландии

СТОКГОЛЬМ, 30 июля. /ТАСС/. Выставка "Эскимосы и Гренландия", открывшаяся в Национальном музее Копенгагена еще в 1992, меняет название, поскольку, по словам директора музея Мартина Аппельта, слово "эскимос" является уничижительным и не может использоваться в названии постоянной экспозиции. Об этом в четверг сообщает газета Kristeligt Dagblad.

"Нет никаких сомнений, что здесь, в Национальном музее, мы должны прекратить употреблять слово "эскимос", поскольку многими жителями районов, откуда происходят многие собранные в музее экспонаты, оно воспринимается как уничижительное", - заявил музейный руководитель в интервью изданию.

В датских словарях слово "эскимосы" значится как название людей, "принадлежащих к коренным азиатским народам, населяющим арктическую часть Гренландии". Там также говорится о его уничижительном характере и рекомендуется использовать вместо него слово "инуиты".

Дискуссия вокруг слова "эскимос" началась в королевстве после того, как американская стекольная фирма и канадская футбольная команда решили отказаться от использования слова "эскимос". Их примеру последовал датский производитель мороженого, компания "Хансенс Ис", в ассортименте которой "эскимо" являлось одним из самых популярных продуктов.

Аналогичное обсуждение проходит и в Швеции. Согласно заключению шведского обмудсмана по вопросам дискриминации, слово "эскимос" может восприниматься как оскорбление, однако здесь же подчеркивается, что "гренландцы и инуиты по-разному относятся к этому вопросу". Словари Шведской академии также рекомендует использовать вместо "эскимоса" слово "инуит".