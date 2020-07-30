ВОЗ назвала причиной всплеска пандемии в некоторых странах неосторожное поведение молодежи

ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Всплеск числа заразившихся коронавирусом в ряде стран вызван в том числе неосторожным поведением молодежи, не соблюдающей меры защиты от инфекции. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Согласно свидетельствам, всплески заболевания COVID-19 в некоторых странах обусловлены отчасти поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии", - сказал он. Как подчеркнул гендиректор, "молодые люди должны принимать те же меры предосторожности для самозащиты, как и все остальные", поскольку они "могут быть инфицированы", "передавать вирус другим" и "могут умереть".

По словам главы ВОЗ, всем необходимо "научиться жить с вирусом и предпринимать необходимые шаги для защиты жизни". По этом особого внимание, напомнил он, требуют люди, входящие в группы риска, в частности, пожилые, поскольку среди них болезнь чаще проходит в тяжелой форме. Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что во многих странах более 40% связанных с COVID-19 смертей приходится на пациентов учреждений, в которых содержатся люди с ослабленным здоровьем. В некоторых развитых государствах эта доля достигает 80%.

Гендиректор сообщил о создании в ВОЗ технической консультативной группы по вопросам поведения людей. В нее войдут 22 эксперта из 16 стран, которые представляют различные направления знаний, в частности, в сфере психологии и антропологии. Эта экспертная группа будет давать рекомендации ВОЗ, в том числе по вопросам, касающимся борьбы с пандемией коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.