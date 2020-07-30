Мировой чемпионат фейерверков в Калининграде отменили из-за пандемии коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 30 июля. /ТАСС/. Пятый мировой чемпионат фейерверков, который должен был пройти в курортном Зеленоградске на калининградском побережье Балтийского моря с 22 по 29 августа, отменен из-пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила ТАСС Анастасия Пономаренко - менеджер Центра фейерверков "Хан", выступающего организатором этого пиротехнического мероприятия.

"К большому сожалению, неблагополучная эпидемическая ситуация в условиях пандемии нового коронавируса, режим закрытия границ со странами зарубежья, а также действующий запрет на проведение массовых мероприятий в Калининградской области, вынудили нас отменить Мировой чемпионат фейерверков-2020", - сказала она.

Мировой чемпионат фейерверков проводится в Калининграде с 2016 года с целью пропаганды фейерверочного искусства в России. За четыре минувших чемпионата в нем участвовали 30 лучших пиротехнических команд из многих стран мира.

"На юбилейный, пятый чемпионат, были приглашены команды Китая, Франции, Литвы, Австралии, Испании и Польши. Надеемся, что все наладится в мире, и мы увидим их в 2021 году", - сказала Пономаренко.