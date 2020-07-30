ФИОП группы "Роснано" стал партнером студенческого конкурса по развитию экотуризма в РФ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" стал партнером конкурса "Устойчивое развитие территорий России", в котором ввели дополнительную номинацию - "Инновационные технологические решения". Как сообщили в четверг в пресс-службе ФИОП, победителями в ней станут те проекты, которые будут максимально эффективно и экономически обоснованно использовать наиболее энергосберегающие и низкоуглеродные технологии при создании объектов инфраструктуры в природных заповедниках и национальных парках.

Участники конкурса - это команды студентов и молодых специалистов - должны создать объект инфраструктуры для экологического туризма, отвечающий семи требованиям: экологичность, экономическая обоснованность, архитектурная и инженерная уникальность, релевантность проекта избранной территории, инновационность, энергоэффективность и автономность. В проекте должно быть предусмотрено применение решений, основанных на использовании инновационных технологий и материалов, "зеленой" энергии, автономных систем обогрева, фильтрации воды, вентиляции и других систем жизнеобеспечения.

По словам руководителя дирекции популяризации ФИОП Сергея Филиппова, развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях не должно наносить ущерба самим заповедникам и природным паркам. Это означает, что и объекты строительства, и вся инфраструктура должны быть энергоэффективны, автономны и стремиться к "нулевому" воздействию на окружающую среду, предусматривать возможность переработки и повторного использования, отмечает он.

"Такое возможно благодаря применению современных технологий и материалов, получаемых с применением нанотехнологий. Нам важно, чтобы в этом конкурсе молодые архитекторы, проектировщики и строители создали такие объекты инфраструктуры, которые бы позволяли туристам изучать природные системы, находясь в комфортных условиях. Новое поколение архитекторов, создавая инфраструктуру для уникальных природных территорий, должно опираться на применение уникальных технологий. В этом случае конкурс станет полезным инструментом для проектов, направленных на развитие экологического туризма", - приводит пресс-служба слова руководителя дирекции популяризации ФИОП Сергея Филиппова.

Работа над решением проблем, связанных с развитием туристской инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, началась с поручения президента России Владимира Путина в 2017 году. Обвал выездного туризма из-за ограничительных мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, обострил потребность в развитии внутренних рекреационных зон. Но важно сделать так, чтобы экологический туризм не наносил вред уникальным природным территориям. Без инновационных ресурсосберегающих и природоохранных технологий здесь не обойтись, отметили в пресс-службе ФИОП.

Прием заявок на участие в конкурсе стартует 30 июля и продлится до 15 октября 2020 года. В рамках акселерационной программы предусмотрены обучающие онлайн-мероприятия. Презентации конкурсных проектов и награждение победителей пройдут в Москве в рамках Международной выставки индустрии гостеприимства PIR Expo c 19 по 22 октября.

Мнения организаторов

Конкурс и акселерационная программа "Устойчивое развитие территорий России" реализуется Акселератором зеленых стартапов, Агентством развития городов "Точка роста" и Lodge.Camp в рамках программы профессиональной и карьерной поддержки молодежи "Амбассадоры устойчивого развития" при содействии Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, Международного центра наилучших природоохранных технологий (секретариат IPLA) и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Наряду с Фондом инфраструктурных и образовательных программ партнером проекта выступает французская компания Dassault Systemes.

Руководитель Акселератора зеленых стартапов Елена Верховская отметила, что важно не только предложить устойчивые, конкурентоспособные и экономически выгодные решения для сферы гостеприимства в России, но и стимулировать молодых людей на создание собственных экопроектов. "Мы ставим своей задачей содействие развитию экологического предпринимательства в регионах, что будет в свою очередь способствовать внедрению инноваций, создавая тем самым платформу для устойчивого развития городов и населенных пунктов нашей страны. Решая задачу поддержки молодежного предпринимательства, мы помогаем активировать еще две точки роста - развитие инфраструктуры и развитие территорий", - приводит пресс-служба ФИОП ее слова.

Директор департамента по корпоративным связям и академическим программам Dassault Systemes Мария Кулахметова считает миссией своей компании содействие в гармонизации вещей, природы и жизни человека.

"В XXI веке, когда население планеты составляет 7 миллиардов человек, мы не можем производить и потреблять так же, как это делали в XX веке, когда население составляло всего 2,5 миллиарда (1950 год). Молодые архитекторы должны использовать в своей работе цифровые инструменты и устойчивые инновации, чтобы с их помощью моделировать и претворять в жизнь лучшие решения для развития территорий, учитывая различные факторы, которые воздействуют на окружающую среду и общество. Данная программа - отличная возможность для молодых и дерзких воплотить в жизнь смелые концепции и отточить свои навыки проектной работы, решая комплексные задачи", - сказала Кулахметова.

Поддержать проекты по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России решило Агентство стратегических инициатив (АСИ). На днях конкурсная комиссия под председательством специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова объявила финалистов конкурса АСИ. Ими стали 34 команды из 30 регионов России.

"Уверен, что участники студенческого конкурса "Устойчивое развитие территорий России" предложат победителям конкурса АСИ инновационные технологические решения, которые смогут сделать их проекты еще более экологичными и экономически целесообразными", - считает Филиппов.

О Фонде

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году.

Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем правления Фонда, как коллегиального органа управления, является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс; генеральный директор Фонда - Андрей Свинаренко.