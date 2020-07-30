Власти Адыгеи продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до 20 сентября

МАЙКОП, 30 июля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей Адыгеи в возрасте старше 65 лет продлен до 20 сентября, решение принято в четверг на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики, сообщила пресс-служба главы региона.

"Эпидобстановка остается достаточно сложной. Поэтому режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет продлен до 20 сентября, с оформлением листков нетрудоспособности", - говорится в сообщении.

По состоянию в республике зафиксировано 2 747 случаев заболевания COVID-19, за минувшие сутки заболели 33 человека. В Адыгее насчитывается 419 активных очагов инфекции, где продолжаются ограничительные мероприятия. На лечении находятся 615 больных коронавирусом, в том числе на амбулаторном - 485 человек. Число умерших от COVID-19 в регионе за весь период составило 20 человек, уточнили в пресс-службе со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по республике Саиду Бгуашеву.

Адыгея находится на третьем этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.