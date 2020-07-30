Петербуржец выиграл дистанцию "Мижирги" в горах КБР и установил рекорд гонки

БЕЗЕНГИ, Кабардино-Балкарская Республика, 30 июля. / ТАСС/. Петербуржец Евгений Годлевский пробежал за 1 час 33 минуты трассу "Мижирги" в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, установив рекорд дистанции, на фестивале экстремальных видов спорта Outdoor Festival Alpindustria Bezengi. Об этом ТАСС сообщила 31 июля технический директор фестиваля Ирина Сафронова.

"Сегодня состоялся первый старт фестиваля Outdoor Festival Alpindustria Bezengi, участники пробежали дистанцию "Мижирги". Выиграл гонку участник из Санкт-Петербурга Евгений Годлевский, который пробежал дистанцию за 1 час 33 мин 44 сек., на втором месте - москвич Сергей Перелыгин, третьим пришел Петр Слабодянюк из Томской области. Среди девушек первой была участница из Чувашии Алиса Петрова (1:54:21), второй была Анна Павлова из Симферополя, на третьем месте - участница из Санкт-Петербурга Жанна Вокуева", - рассказала Сафронова, отметив, что в забеге участвовали представители 20 регионов России.

Трасса "Мижирги" проходит по левобережной морене ледника Кюндюм Мижирги до высоты 3,2 тыс. м над уровнем моря, траверсом переходит на правобержную морену с дальнейшим спуском до финиша на территории альплагеря "Безенги". Длина дистанции 13 км, набор высоты 1000 м.

Третий фестиваль экстремальных видов спорта Outdoor Festival Alpindustria Bezengi проходит в Безенгийском ущелье Черекского района Кабардино-Балкарии с 29 июля по 2 августа. Любителям активного отдыха предложено поучаствовать в гонках в горах на разные дистанции, как в дневное, так и ночное время. Также в программе фестиваля состязания по скалолазанию, ночной трейлраннинг (бег по природному рельефу), можно поучаствовать в акции по уборке мусора и в ночном скалолазании. На фестивале проходят полезные лекции, тренировки с профессионалами и тесты снаряжения.

Организаторы фестиваля - Горный клуб "Альпиндустрия" при поддержке альплагеря "Безенги". Как сообщил ТАСС директор альплагеря Алий Анаев, фестиваль проводится с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.