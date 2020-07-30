CNN: во Флориде зарегистрировали наибольшее за сутки число летальных исходов от COVID-19

Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN, отметив, что общее число летальных исходов в штате от COVID-19 достигло 6 589. В штате за минувшие сутки выявлено 9 956 новых случаев заражения коронавирусом, а с начала падении их число достигло 451 423.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 4,44 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 151 тыс. человек, в том числе более 32 тыс. - в штате Нью-Йорк, более 15,7 тыс. - в штате Нью-Джерси, более 8,9 тыс. - в штате Калифорния.