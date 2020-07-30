Вакцинация от гриппа начнется в Петербурге в середине августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Вакцинацию от гриппа в Санкт-Петербурге в этом году планируют начать в середине августа, власти рассчитывают провести иммунизацию 60% населения города. Об этом сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

"Если будет возможность закупки вакцины раньше и поставки по линии Министерства здравоохранения, значит, порядка 17 августа мы хотим начать прививочную кампанию против гриппа. Все желающие могут привиться бесплатно нашей отечественной вакциной", - рассказала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург". По словам Соловьевой, для прививок будут использовать вакцины "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри".

"В рамках национального календаря прививок на 2020 год мы планировали охватить 2,7 млн человек - это практически около 50% нашего населения. И плюс так называемая вакцинация по эпидпоказаниям. Как правило, здесь вакцины приобретаются за счет бюджета города, здесь еще дополнительно мы собирались привить процентов 10 населения. То есть в сумме мы хотели выйти на охват 60% населения Санкт-Петербурга", - добавила начальник отдела.

Ранее в пресс-службе администрации города также сообщали, что дополнительно за счет средств городского бюджета планируется закупить более 117 тыс. вакцин против гриппа. Для увеличения охвата профилактическими прививками около станций метро и крупных торговых центров организуют работу передвижных прививочных пунктов.