Второй этап реставрации комплекса "Сапун-гора" планируют завершить до конца 2021 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Второй этап ремонтно-реставрационных работ крупнейшего мемориального комплекса Севастополя "Сапун-гора" планируется завершить до конца 2021 года. Будут проведены работы по ремонту зданий и благоустройству территории, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Работы второго этапа планируем завершить до конца 2021 года. И для нас крайне важно сделать все в срок и не в ущерб качеству. Сапун-гора - это обширная территория с крутыми рельефами, важно, чтоб каждому гостю были созданы максимально комфортные условия: как для людей с ограниченными возможностями, так и для самых маленьких посетителей", - сказала Любимова.

Она напомнила, что первый этап ремонтных работ был завершен к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе работ были приведены в порядок 12 памятников, включая обелиск воинам-освободителям, мемориальная стена Героям Советского Союза, мемориальные плиты с названиями освобождавших город частей, памятник воинам 51-й армии.

По ее словам, второй этап работ включает в себя ремонт и приспособление для современного использования здания диорамы "Штурм Сапун-горы", а также благоустройство территории вокруг здания.

Ранее директор музея Николай Мусиенко сообщал, что второй этап планируется начать до конца 2020 года. В комплексе будет открыто ретрофотоателье и кафе. Планируется организовать мероприятия по детскому досугу за зданием диорамы при поддержке Российского военно-исторического общества. Музей рассчитывает обновить покрытие на смотровых площадках и фасад здания диорамы.

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник является крупнейшим учреждением Севастополя. В его структуру входят Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах "Исторический бульвар" с Панорамой "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", ансамбли мемориальных комплексов "Малахов курган" (в том числе Оборонительная башня Корниловского бастиона) и "Сапун-гора" (с диорамой "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"), Собор Святого равноапостольного князя Владимира - усыпальница адмиралов, Дом-музей севастопольского подполья и Культурно-выставочный центр, где формируются временные экспозиции. Эти объекты рассказывают о разных аспектах двух героических оборон города, в середине XIX века и в 1941-1942 годах.

О мемориальном комплексе

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна: ему присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти на год. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.

На Сапун-горе, которая является отрогом Внешней гряды Крымских гор, находился один из рубежей во время обороны города, а при освобождении Севастополя здесь проходил один из наиболее значимых штурмов. Первый военно-полевой музей был открыт через год после освобождения Севастополя, а сейчас здесь большой мемориальный комплекс, включающий парк, часовню, мемориальные стены, обелиск воинам-освободителям и вечный огонь, диораму штурма Сапун-горы и выставку военной техники под открытым небом.