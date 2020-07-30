В селе Северной Осетии ввели режим ЧС из-за перекрытия подачи воды после схода селя

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июля. /ТАСС/. Режим ЧС ввели на территории Буронского сельского поселения в Северной Осетии, из-за схода селя остановлена подача воды, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"С 15:00 мск в Северной Осетии на территории Буронского сельского поселения введен режим чрезвычайной ситуации. Обильные осадки в горной части спровоцировали сход селевого потока на каптаж источника Лабогом в поселке Бурон с перекрытием питьевой воды. В результате населенный пункт остался без воды", - говорится в сообщении.

В населенный пункт до окончания аварийно-восстановительных работ подвоз воды ежедневно будет осуществлять МУП "Алагиркоммунресурсы". Восстановительные работы начнутся в пятницу.

В районе поселка Бурон также остается закрытой со вторника Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.