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Пандемия COVID-19

В Италии число новых инфицированных коронавирусом достигло почти двухмесячного максимума

За последние сутки в стране зафиксировали 386 случаев заражения

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Италии за последние сутки увеличилось на 386, что стало максимальным показателем суточного прироста инфицированных начиная с 5 июня. Об этом в четверг сообщило министерство здравоохранения республики.

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Три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли за последние сутки, общее число жертв достигло 35 132. В больницах страны остаются 748 инфицированных, 47 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Из 247 158 заразившихся за все время пандемии вылечились 199 796 человек.

По словам главы Высшего института здоровья Сильвио Брузаферро, если раньше средний возраст инфицированных превышал 70 лет, то в настоящее время возраст новых инфицированных снизился примерно до 40 лет.

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