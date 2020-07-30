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В ООН отметили резкий рост числа украинцев, становящихся жертвами торговли людьми

В организации сообщили, что в первой половине 2020 года "800 украинцев оказалось в такой ситуации, что на 40% больше, чем за тот же период предыдущего года"

ООН, 30 июля. /ТАСС/. Восемьсот граждан Украины с начала 2020 года стали жертвами преступников, которые занимаются торговлей людьми. Об этом заявил в четверг заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Международная организация по миграции сегодня опубликовала данные, свидетельствующие о резком росте числа украинских граждан, становящихся жертвами торговли людьми", - информировал он. Хак уточнил, что в первой половине 2020 года "800 украинцев оказалось в такой ситуации, что на 40% больше, чем за тот же период предыдущего года".

В своем обращении в связи с отмечаемым 30 июля Всемирным днем борьбы против торговли людьми генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что "в ходе кризиса, вызванного коронавирусом, растет уровень безработицы, закрываются школы, что ведет к большей уязвимости людей перед угрозой сексуального рабства, принудительной работы и женитьбы, а также других преступлений". При этом он отметил, что "более 70% жертв торговли людьми - женщины и девочки".

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УкраинаГутерриш, Антониу
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