Власти Адыгеи разрешили с 1 августа возобновить проведение спортивных соревнований

МАЙКОП, 30 июля. /ТАСС/. Проведение профессиональных и любительских спортивных соревнований, приостановленное из-за пандемии коронавируса, будет возобновлено в Адыгее с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"С 1 августа разрешат организацию и проведение профессиональных и любительских спортивных соревнований, в том числе со зрителями при условии заполнения не более 10% мест спортивного сооружения. Продолжает действовать и главное условие - соблюдение требований Роспотребнадзора: социальное дистанцирование, масочный режим и ограничение участников массовых мероприятий до 50 человек одновременно", - говорится в сообщении.

Снятие ограничения на массовые спортивные мероприятия в Адыгее начнется с участия в полумарафоне "ЗаБег.РФ", который состоится 2 августа. В 9:00 мск на старт выйдут более 100 тыс. участников по всей России, бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 21, 10, 5 км или 1520 метров на выбор, сообщили журналистам в республиканском комитете по физической культуре и спорту.

"В Адыгее полумарафон будет проводиться в каждом муниципальном образовании, чтобы не допустить скопления граждан. В Майкопе маршрут пройдет по территории республиканского стадиона и городского парка, также определены маршруты и в других муниципальных образованиях", - уточнили в спорткомитете региона.

По данным оперштаба республики, по состоянию на четверг в регионе зафиксировано 2 747 случаев заболевания COVID-19, за минувшие сутки заболели 33 человека. В Адыгее насчитывается 419 активных очагов инфекции, где продолжаются ограничительные мероприятия. На лечении находятся 615 больных коронавирусом, в том числе на амбулаторном - 485 человек. Число умерших от COVID-19 в регионе за весь период составило 20 человек. Адыгея находится на третьем этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.