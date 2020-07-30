Сырный фестиваль "Сыр. Пир. Мир" пройдет в подмосковной Истре в конце августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют провести сырный фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в конце августа. Об этом сообщил в эфире телеканала "360" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В последние дни августа мы проведем фестиваль гастрономический ["Сыр. Пир. Мир"], очень важно, чтобы он был качественно организован, чтобы там были очень привлекательные цены, чтобы там не было лишней толкотни, удобно было. Все это имеет значение, потому что каждый год приезжает все большее количество людей и все должно соответствовать", - сказал Воробьев.

Как отметил в эфире сыровар Олег Сирота, на фестивале в Истре будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. На мероприятии соберутся фермеры из разных регионов страны. Всего к настоящему времени поступило свыше 260 заявок от отечественных производителей сыров.

"В первый раз в истории фестиваля к нам приедут виноделы. Планируем поставить большой шатер и порадовать хорошим сочетанием отечественного вина и вкусного сыра", - добавил Сирота.

В прошлом году сырный фестиваль "Сыр. Пир. Мир" посетили более 130 тыс. человек.