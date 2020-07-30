Экспедиция РГО по изучению старовозрастных лесов и болот стартовала в Костромской области

ТАСС, 30 июля. Российские ученые проведут комплексные исследования современной и вымершей флоры и фауны в старовозрастных лесах и болотах на севере Солигаличского района Костромской области. Цель экспедиции - собрать достаточное количество информации, чтобы обосновать создание на этой территории регионального природного заказника, говорится в сообщении пресс-службы Русского географического общества (РГО), которое выступает одним из организаторов проекта.

"30 июля 2020 года стартовала комплексная научно-исследовательская экспедиция Костромского областного отделения РГО в Солигаличский район", - говорится в сообщении. Она организована при поддержке Костромского отделения РГО, в ней участвуют специалисты отдела природы Костромского музея-заповедника, Ботанического института им Комарова (Санкт-Петербург), Московского педагогического государственного университета (МПГУ), Эколого-биологического центра "Следово" им. Ю. П. Карвацкого (Кострома).

Как пояснили в пресс-службе, север Солигаличского района, где будут проводиться исследования, является областью водораздела между Беломорским и Каспийским бассейнами. На этой территории находится много холмов, речных долин и старовозрастных лесов, где березняки, ельники и осинники чередуются с сосновыми борами, растущими на грядах холмов. Кроме того, в этой зоне расположено большое количество болот в бассейне рек Сухоны и Совеги.

"Здесь находятся верховые и переходные болота, окружающие их заболоченные старовозрастные леса с богатой флорой и фауной, обилием редких видов животных и растений. Здесь еще в 2005 году планировалось создание ООПТ - комплексного заказника регионального значения "Совега". Наша экспедиция планирует максимально полно обследовать этот район для обоснования придания территории охраняемого статуса", - цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника отдела природы Костромского музея-заповедника, члена РГО Анну Ефимову.

В сообщении отмечается, что огромный интерес для исследователей представляют не только современная фауна и флора, но и древние организмы, обитавшие в древнем палеозойском море, находившемся здесь более 250 млн лет назад. Тектоническое поднятие в начале мелового периода выдавило в Солигаличском районе на поверхность из древнего разлома большие толщи известняка, в котором законсервировано великое множество древних морских обитателей.

"Мы ведем исследования выходов древнейших горных пород верхнепалеозойского времени, которые находятся вдоль правобережной долины реки Костромы. Это спрессованные остатки скелетов и раковин древних морских организмов, живших и отмиравших на протяжении сотен миллионов лет, копившихся в полости глубокого тектонического разлома в земной коре, известного в современной геологии под названием "Солигаличский авлакоген". Это позволяет проследить историю развития земной поверхности Костромского края с конца палеозойской эры", - процитировали в пресс-службе начальника экспедиции Анатолия Анциферова.