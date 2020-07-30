Опрос: 70% американцев поддерживают идею голосования по почте

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Большинство американцев поддерживают идею голосования по почте на предстоящих в ноябре выборах президента США. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Хэрриса по заказу Гарвардского университета в штате Массачусетс (Harvard-Harris Poll).

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Не менее 70% респондентов высказались в поддержку способа голосования на выборах по почте. Эту идею поддерживают 88% сторонников Демократической партии, 50% сторонников Республиканской партии и 71% сторонников независимых кандидатов в президенты страны.

78% опрошенных заявили, что в той или иной степени обеспокоены возможностью фальсификации итогов голосования в США. 33% испытывают крайнюю тревогу по этому поводу, 21% - большую тревогу, 24% - небольшую тревогу. 22% респондентов вообще не тревожатся на этот счет.

В опросе, который проводился в режиме онлайн 21-23 июля, участвовали 1 932 человека из числа зарегистрированных избирателей. Harvard-Harris Poll опубликовал только основные положения опроса, служба планирует обнародовать остальные данные до конца этой недели.

Возможность очного голосования в стране сталкивается с проблемой широкого распространения коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 4,4 млн случаев заражения инфекцией, умерли свыше 150,7 тыс. человек.

Во вторник министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр на слушаниях в Конгрессе заявил, что голосование по почте на ноябрьских выборах в США может привести к фальсификации их итогов. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что голосование по почте может привести к самым коррумпированным выборам в истории страны. Он также отказывался заведомо заявлять о том, что признает любой исход предстоящих в ноябре выборов.