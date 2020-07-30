Власти Петербурга запросили данные о местонахождении ребенка погибшего рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Власти запросили у следственных органов информацию о местонахождении ребенка украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), тело которого было обнаружено в квартире в центре Санкт-Петербурга. Об этом в четверг ТАСС сообщил заместитель главы местной администрации муниципального образования Смольнинское Владимир Королев.

"Отправлен запрос в Следственный комитет с просьбой установить местонахождение ребенка и сообщить нам в органы опеки, пока мы ответ не получили. По нашей информации ребенок находится у родственников, однако точное местонахождение ребенка нам неизвестно", - сказал Королев. Ранее в пресс-службе администрации Центрального района ТАСС сообщали, что ребенка из семьи изъяли органы опеки, однако Королев эту информацию опроверг.

Он также добавил, что когда местонахождение ребенка выяснится, специалисты оценят условия, в которых он находится, на соответствие требованиям. "Далее либо опека будет передана родственникам, либо ребенок будет направлен в дом ребенка", - добавил Королев. По его словам, ребенку предположительно около двух лет.

В пресс-службе детского омбудсмена по городу Анны Митяниной ТАСС сообщили, что сейчас ребенок остается у родственников по материнской линии. "Бабушка обладает доступом к ребенку. Мама имеет два гражданства - Российской Федерации и Украины", - добавили в пресс-службе уполномоченного.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в квартире в центре Санкт-Петербурга обнаружено расчлененное тело, по предварительным данным, украинского рэпера Энди Картрайта. Юшко является гражданином Украины, в РФ он находился без регистрации. По данным источника в следственных органах, смерть мужчины могла наступить несколько дней назад от передозировки наркотиков. По его словам, после этого сожительница Юшко не обращалась в экстренные службы и, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.

Энди Картрайт - украинский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер, резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle.