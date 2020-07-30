Бастрыкин поручил провести проверку из-за экологической проблемы в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку из-за экологической проблемы в Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области организовать проведение доследственной проверки по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в городе Усолье-Сибирское", - сказала она.

Бастрыкин потребовал в рамках проверки установить причастных к произошедшему, а также определить ущерб окружающей среде. Ход и результаты проверки будет контролировать центральный аппарат СК России.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает 76,8 тыс. человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. На территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения в бывшем цехе ртутного электролиза, а также хранятся емкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически там происходят утечки ядовитых веществ.

В четверг президент РФ Владимир Путин распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. По его словам, проблемы загрязнения окружающей среды бывшим предприятием "Усольехимпром" долгие годы не решались и фактически замалчивались, а груз экологических проблем накапливался в этом городе еще с 1930-х годов.