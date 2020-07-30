Более 100 заведений малого формата могут закрыться в Петербурге из-за нового закона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Более 100 придомовых баров и кафе могут закрыться с 1 января 2021 года в Петербурге после вступления в силу закона, запрещающего продажу алкоголя в точках общественного питания с площадью торгового зала менее 50 кв. м. Об этом на пресс-конференции в Петербурге в четверг сообщил депутат Законодательного собрания города, автор законопроекта о запрете продажи алкоголя в малых придомовых заведениях Денис Четырбок.

Закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции", ужесточающий требования к продаже алкоголя в придомовых заведениях общественного питания, подписал 23 июля губернатор Александр Беглов. Согласно вступившему в силу документу, с 1 января 2021 года минимальная площадь зала, где разрешена продажа алкогольной продукции, увеличится с 20 до 50 кв. м.

"Больше 100 таких заведений попадают под действие закона. В большей степени они располагаются в центральной части, в центральных районах Петербурга. Это Петроградка, Васильевский остров, Центральный район, Адмиралтейский район. Возможно, для центральной части стоит говорить о снижении этого размера [площади торгового зала], поскольку объекты культурного наследия, исторические здания, все это не позволяет привести, что называется, свое заведение в надлежащее состояние", - сказал Четырбок.

В подобных заведениях на данный момент работает около 2000 человек. На пресс-конференции председатель Петербургского отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Дмитрий Панов сообщил, что комиссия по рассмотрению заведений, попадающих под действие закона, уже создана, и большей части баров и кафе позволят работать после детального изучения их деятельности. Он отметил, что по оценкам специалистов город может потерять около 1 млрд налогов, если все придомовые бары и кафе с площадью торгового зала меньше 50 кв. м. закроются.

После публикации подписанного документа Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров решили создать рабочую группу, которая будет регулировать ситуацию с придомовыми заведениями до вступления закона в силу. Результаты деятельности рабочей группы предлагается вынести в отдельный законопроект, а не дополнением к уже подписанному закону. Первое заседание рабочей группы прошло 30 июля, ей руководит Четырбок. В четверг в пресс-службе заксобрания журналистам сообщили, что в состав рабочей группы вошли не только депутаты Законодательного собрания, руководители профильных направлений и комитетов правительства города, но и владельцы баров, кафе и ресторанов, эксперты в сфере гостеприимства, представители общественных организаций. В нее вошли и жители многоквартирных домов.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении поправки в закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции", ужесточающий требования к продаже алкоголя в придомовых заведениях общественного питания, в начале июля.