Суд в Петербурге на пять суток арестовал экс-участника "Ленинграда" Барецкого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга на пять суток арестовал бывшего участника группы "Ленинград", шоумена Станислава Барецкого за неповиновение требованию сотрудника полиции. Он проигнорировал предписание инспектора ГИБДД по устранению нарушения в тонировке стекол автомобиля, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Петродворцовый районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности Станислава Барецкого за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). <…> Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток" - сказано в сообщении пресс-службы.

Станислав Барецкий - российский музыкант и шоумен, в 2005-2008 годах состоял в музыкальной группе "Ленинград".