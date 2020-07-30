В Северной Осетии разработают программу развития альпинистского туризма

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил разработать программу развития альпинистского туризма, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в четверг.

"В ближайшее время необходимо разработать программу "Развитие альпинистского туризма в Республике Северная Осетия - Алания". Такое поручение по итогам очередного заседания проектного офиса дал комитету по туризму глава республики Вячеслав Битаров", - говорится в сообщении.

Руководитель региона назвал альпинистский туризм важным и перспективным направлением. Однако сейчас инфраструктура альплагерей разрушена или полностью отсутствует, и альпинисты предпочитают останавливаться в Грузии (со стороны южного склона Казбека) или Кабардино-Балкарии.

Гид по альпинизму Анатолий Абисалов, участвовавший в заседании, отметил, что для возрождения этого направления необходимо создавать современную инфраструктуру: приводить в порядок горные дороги, благоустраивать термальные лечебные источники по пути восхождения, строить альплагеря и гостиницы, грузовую канатную дорогу, оборудовать пост спасателей и т. д. Кроме того, в республике практически не осталось профессиональных альпинистов, поэтому нужно готовить новые кадры. Способствовать развитию альпинизма могло бы и создание баз для скалолазания, где могли бы проходить тренировочные мероприятия.

"Проблема важная и давно назревшая. Альпинизм - то направление, которое может привлечь в республику как российского, так и иностранного туриста. Поэтому необходимо в ближайшее время разработать целевую программу по развитию этой отрасли и включить туда не только маршруты на Казбек, но и другие горные направления - Цейское, Дигорское ущелья, где также есть потенциал. Мы будем поддерживать эту программу", - сказал Вячеслав Битаров.