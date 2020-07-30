В Белом доме сообщили, что распространение коронавируса ускорилось в центральных штатах

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Американские специалисты считают, что появились свидетельства замедления распространения нового коронавируса в ряде южных штатов, однако ситуация ухудшается в центральной части страны. Об этом сообщила в четверг в эфире телеканала Fox News координатор Белого дома по борьбе с распространением инфекции Дебора Биркс.

По ее словам, в южных штатах, где ранее был зафиксирован быстрый рост числа заразившихся, "начал появляться проблеск надежды". "Теперь мы видим, что вирус, вероятно, из-за поездок в отпуск и по другим причинам распространяется в северном направлении - в Кентукки, Теннесси, на юг Огайо, Миссури, Айову, Канзас и Небраску", - констатировала она. "Конечно, у нас по-прежнему проблемы на Западном побережье: в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния, Айдахо и Юта. Теперь наблюдается рост [числа заразившихся] в Колорадо", - сообщила Биркс.

По мнению координатора Белого дома, властям штатов, где было отмечено ухудшение ситуации, следует обязать жителей носить защитные маски и соблюдать нормы социального дистанцирования.

Биркс отметила, что считает полезным носить не только защитные маски, но и лицевые экраны. "Наладить их производство просто," - констатировала специалист. Как она пояснила, "маска предназначена, чтобы защитить других", не допустить распространения капель жидкости, когда человек дышит, говорит, чихает или кашляет. "Мы полагаем, что лицевой экран может защитить человека, - добавила она. - Он снижает вероятность того, что человек будет прикасаться к глазам, что также распространяет вирус, как и капли жидкости".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 4,46 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 151,4 тыс. человек.