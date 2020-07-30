Пакистанский регулятор разблокировал онлайн-игру PUBG

ИСЛАМАБАД, 30 июля. /ТАСС/. Управление телекоммуникаций Пакистана (УТП) разблокировало онлайн-игру PUBG на всей территории страны после переговоров с официальным представителем разработчика. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении УТП.

"Представитель компании-разработчика Proxima Beta положительно воспринял отчет Управления телекоммуникаций Пакистана и заверил, что все опасения УТП будут приняты во внимание", - говорится в сообщении. "Компания-разработчик попросила УТП разблокировать PUBG в Пакистане, - отмечает управление. - Принимая во внимание позитивную заинтересованность и реакцию компании-разработчика, управление приняло решение разблокировать PUBG".

28 июля Управление телекоммуникаций выпустило детальный отчет, содержащий оценочное суждение о негативном влиянии онлайн-игры на воспитание пакистанской молодежи. "УТП провело анализ исследований, документов и отчетов о влиянии интернет-игр, в частности PUBG, на психическое и физическое здоровье игроков", - отметило управление. "Сидение на одном месте и игра на протяжении долгих часов имеют неблагоприятное влияние на психическое здоровье, - заявил регулятор. - Длительное использование монитора может также негативно повлиять на зрение и вызвать головные боли".

9 июля Управление телекоммуникаций Пакистана закрыло доступ к онлайн-игре.