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В работе Instagram произошел сбой

В России больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга

ТАСС, 30 июля. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг в ряде стран мира, в том числе в России. Об этом сообщается в четверг на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, Великобритании, Германии, Швеции, Италии, Греции и Бразилии. В России больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 45%), 37% пользователей не могут опубликовать истории, еще порядка 16% не могут размещать публикации.

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