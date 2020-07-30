Путин подписал распоряжение о мерах по решению проблемы в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по решению проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок утвердить план мероприятий (дорожную карту) по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции", - говорится в документе.

Президент также поручил Минздраву обеспечить оказание медпомощи работникам организаций, осуществляющих работы по устранению загрязнения окружающей среды.

Кроме того, распоряжением утверждается положение о межведомственной рабочей группе по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском. В ее задачи, кроме разработки дорожной карты, входят координация работ, связанных с учетом объектов накопленного вреда окружающей среды и ликвидацией такого вреда, обеспечение контроля за выполнением дорожной карты и эффективностью расходования средств и др.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает 76,8 тыс. человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. На территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения в бывшем цехе ртутного электролиза, а также хранятся емкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами, периодически там происходят утечки ядовитых веществ.

В четверг президент РФ Владимир Путин распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. По его словам, проблемы загрязнения окружающей среды бывшим предприятием "Усольехимпром" долгие годы не решались и фактически замалчивались, а груз экологических проблем накапливался в этом городе еще с 1930-х годов.