Короля Саудовской Аравии выписали из больницы

КАИР, 30 июля. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд выписан из больницы имени короля Фейсала в Эр-Рияде. Об этом сообщил в четверг королевский двор, передает саудовское информационное агентство SPA.

По данным агентства, монарх покинул клинику после прохождения успешного лечения. Ему была проведена операция на желчном пузыре.

20 июля SPA сообщило, что короля Сальмана госпитализировали для прохождения медицинского обследования. У 84-летнего правителя было диагностировано воспаление желчного пузыря.

Наследным принцем Саудовской Аравии является Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - сын короля Сальмана. Сейчас он занимает пост первого заместителя премьер-министра, а также министра обороны страны.