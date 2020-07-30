Источник: в России новые водительские права действуют уже год

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Водительские удостоверения нового образца с переводом названия документа на английский и французский языки действуют и выдаются в подразделениях ГИБДД уже более года. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее Autonews.ru сообщило, что Госавтоинспекция с июля этого года начала выдавать российским автомобилистам водительские права нового образца, где в верхней части лицевой стороны появились надписи на трех языках: "Водительское удостоверение", "Permis de conduire", "Driving licence", выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки.

"Такие водительские удостоверения, начали выдавать более года назад, сначала в некоторых подразделениях ГИБДД, а с февраля - уже повсеместно", - пояснил собеседник агентства.

Так как при этом продолжал действовать старый приказ МВД, регламентирующий бланк водительского удостоверения, были подготовлены необходимые изменения, которые вступят в силу 20 августа этого года. "Но это - технические изменения, так как удостоверение, форма которого прописана этим приказом, уже выдают", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что эскиз нового бланка водительского удостоверения был положительно рассмотрен на заседании комиссии 19 июля 2018 года и утвержден начальником ГУОБДД МВД России. В ГИБДД пояснили, что требования к содержанию национальных водительских удостоверений предусмотрены Конвенцией о дорожном движении, заключенной в Вене в 1968 году. Как сообщали в МВД России, форма водительского удостоверения приводится в соответствие с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.