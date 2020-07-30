В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили во четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 460 человек с подтвержденным коронавирусом. На 30 июля в Москве было зафиксировано почти 241 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились почти 178 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 17 млн человек, свыше 667 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 834 499 случаев заражения, выздоровели 629 655 человек, умерли 13 802. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.