Госпиталь в "Ленэкспо" в Петербурге останется в резерве до окончания пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Временный госпиталь, оборудованный в "Ленэкспо", останется в резерве системы здравоохранения Санкт-Петербурга, пока не завершится пандемия, после этого комплекс вернется к своим обычным функциям. Об этом сказал в четверг в эфире телеканала " 78" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Госпиталь в "Ленэкспо" никуда не делся, мы его законсервировали. Большого секрета не открою - еще ряд корпусов мы реконструируем, это необходимо: лучше иметь соответствующий запас с учетом того опыта, который мы получили. Мы его законсервировали, как и пансионат "Заря". И когда мы будем точно знать, что мы победили коронавирус, они приступят к своей обычной работе", - сказал Беглов.

Выставочный комплекс "Ленэкспо" расположен на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге - это девять павильонов площадью 40 тыс. кв. м и семь конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тыс. человек. С 2006 по 2016 год в "Ленэкспо" проходил Петербургский международный экономический форум. В связи с необходимостью оперативно увеличить коечный фонд Петербурга для борьбы с коронавирусом в апреле компания "Газпром" предоставила городу несколько павильонов выставочного комплекса "Ленэкспо", которые переоборудовали под госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом.

В середине июля временный госпиталь на площадке "Ленэкспо" приостановил работу, поскольку большинство пациентов выздоровели. Оборудование и инвентарь остались на площадке павильона, проводится полная дезинфекция всех помещений. Специалисты городских комитетов по здравоохранению и по строительству разрабатывают план модернизации госпиталя.

Ранее пресс-служба городской администрации сообщила, что зарезервированы 1 тыс. инфекционных коек в павильоне № 7 "Ленэкспо", подготовлены и другие павильоны. К осени общее количество инфекционных коек в павильонах "Ленэкспо" для больных COVID-19 составит 2 449.