В Johnson&Johnson заявили, что испытали разрабатываемую вакцину от COVID-19 на обезьянах

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты американской корпорации Johnson & Johnson при испытаниях разрабатываемой ими вакцины от нового коронавируса установили, что она защищает обезьян от инфекции. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в четверг на ее сайте.

В документе отмечается, что данные результаты были показаны во время "доклинических испытаний". Информация о них опубликована в журнале Nature. У большей части макак-резусов иммунитет был выработан после применения одной дозы вакцины.

В компании уточнили, что препарат уже начали испытывать на людях в США и Бельгии. В исследовании принимают участие примерно тысяча "здоровых добровольцев". Специалисты Johnson & Johnson планируют начать "третью фазу" испытаний в сентябре.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением нового коронавируса Дебора Биркс отметила в четверг в эфире телеканала Fox News, что разрабатываемая Johnson & Johnson вакцина "основана на применении уже известной технологии", как и ряд других препаратов. "Так что мы знаем об их безопасности", - сказала она.

"Вакцина Johnson & Johnson интересна тем, что нужна только одна ее доза. Ее хватило, чтобы показать, что обезьяны защищены [от вируса]", - полагает Биркс. По ее словам, чтобы подействовали некоторые другие разрабатываемые вакцины, нужны "две дозы".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 4,47 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 151,5 тысячи человек.